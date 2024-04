ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 20 avril 2024.

ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Plongez dans les profondeurs des océans et découvrez les aventures passionnantes d’une petite pieuvre. Un conte animé et immersif qui sollicitera les sens des tout-petits ! 20 avril et 29 juin Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Sans réservation préalable pour les adultes.

ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre

Plongez dans les profondeurs des océans et découvrez les aventures passionnantes d’une petite pieuvre. Un conte animé et immersif qui sollicitera les sens des tout-petits.

Samedi 20 avril à 10h et 11h

Samedi 29 juin à 10h et 11h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2118174303090400275 »}]

atelier mobe

Emma Mouton / Musées d’Orléans