Atelier jeu d’rôles Quartier Loc Bieilh Saugnac-et-Muret, mercredi 24 avril 2024.

Atelier jeu d’rôles Quartier Loc Bieilh Saugnac-et-Muret Landes

Atelier parents/enfants Madame Paris, psychologue et maman de deux enfants propose aux parents d’inverser les rôles et de se laisser guider par leurs enfants à travers des jeux de rôles.

Le temps de jeu sera suivi d’un temps d’échange. .

Quartier Loc Bieilh Ecole de Saugnac et Muret

Saugnac-et-Muret 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine e.saugnacqetmuret@ac-bordeaux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00



