Atelier initiation à la cueillette des algues alimentaires Les Jardins de la Mer Le Croisic, mardi 7 mai 2024.

Quelles sont les algues comestibles ? Où les trouver ? Quand les récolter ? Comment les cuisiner ?

L’atelier permet de répondre à toutes ces questions (écologie, identification, cueillette, conseils culinaires et dégustation).

Professionnels de la cueillette des algues pour la fourniture des restaurants gastronomiques et étoilés français, nous vous proposons de partager notre savoir-faire grâce à cet atelier. La séance débute par une sortie sur l’estran (plage à 150 m des Jardins de la Mer) et se poursuit à la ferme par un bilan de la pêche suivi de la dégustation d’un caviar aux algues fraîches dans une ambiance conviviale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 10:00:00

fin : 2024-05-07 12:30:00

Les Jardins de la Mer Avenue de Saint-Goustan (entrée visiteurs)

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

