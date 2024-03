Atelier gravure sur bois avec Edgar Flauw PloumExpo Ploumagoar, samedi 13 avril 2024.

Atelier gravure sur bois avec Edgar Flauw PloumExpo Ploumagoar Samedi 13 avril, 14h30

Pratique artistique autour de la gravure sur bois Samedi 13 avril, 14h30

Dans le cadre de l’exposition Planche à vagues, guidé par l’artiste Edgar Flauw, viens t’essayer à la sculpture sur un bas-relief de bois. Encrée et pressée sur un support, ton image sculptée sera ensuite imprimée.

A partir de 10 ans.

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor