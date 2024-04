Atelier gravure pour enfants Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan, mercredi 19 juin 2024.

Atelier gravure pour enfants Abbadiale Maison des Arts Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Il s’agit de découvrir et d’expérimenter cette technique d’impression à travers un choix de supports et matériaux à gratter, graver, découper, plier, assembler, superposer, encrer et imprimer. Ces ateliers vont induire un travail à la fois individuel et collectif.

Thématiques

de 14h à 15h30 animaux hybrides

de 16h à 17h30 plantes estampillées.

Enfants à partir de 7 ans.

Inscription auprès d’Ekin KIRIMKAN, par mail ou par téléphone. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 16:00:00

fin : 2024-06-19 17:30:00

Abbadiale Maison des Arts ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie kirimkanekin@gmail.com

L’événement Atelier gravure pour enfants Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2024-03-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65