Atelier GRATUIT « Vous avez dit vaccin ? » à destination des séniors de 65 ans et + L’ASEPT FC/B met en place un atelier participatif et gratuit pour mieux comprendre la vaccination. L’atelier « Vous avez dit vaccin ? » à destination des séniors de plus de 65 ans se déroulera à Lure. Mercredi 17 avril, 14h00 CENTRE SCHLOTERRER LURE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T16:45:00+02:00

L’ASEPT Franche-Comté, en partenariat avec la MSA Franche-Comté vous propose ainsi de participer à l’atelier « Vous avez dit vaccin ? ».

Vous vous posez des questions concernant la vaccination ?

Vous ne savez pas si vous êtes à jour dans vos vaccinations ?

Vous ne savez plus démêler le vrai du faux ?

Vous hésitez à vous faire vacciner ?

Ou vous êtes tout simplement curieux ?

Si vous avez répondu « Oui » à l’une de ces questions, venez tester et partager vos connaissances !

Ludique, « Vous avez dit vaccin ? » est un atelier qui vous permettra d’échange dans le respect des opinions de chacun.

L’atelier se déroulera à Lure le mercredi 17 avril de 14h00 à 16h45 au Centre Schloterrer salle Merlin.

Nous serons ravis de vous compter parmi les présents.

Pour vous y inscrire gratuitement, contactez Mme Pebayle au 06.63.30.02.97 ou par mail : pebayle.sarah@franche-comte.msa.fr

CENTRE SCHLOTERRER LURE 17 ESPLANADE DE GAULLE 70200 LURE Lure 70200 Les Gleux Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

