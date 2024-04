ATELIER GOÛTER MODÉLISME MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER GOÛTER MODÉLISME MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan Hérault

Tu as l’âme d’un bricoleur qui aime la nature? Tu as entre 6 et 12 ans? Grâce à l’aide de Christophe, viens t’essayer au modélisme en créant ton avion en modèle réduit. Décore le à ton goût puis fais le voler aux Orpellières. Tu pourras ensuite tester et repartir avec pour le plus grand plaisir de tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Chemin de Mer et Soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie

