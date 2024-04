Atelier généalogie Le Bourg Félines, vendredi 19 avril 2024.

Atelier généalogie Le Bourg Félines Haute-Loire

Un vendredi par mois, Arlette Richard et Gérard Boudet vous entraînent dans l’univers passionnant de la généalogie et vous accompagnent dans votre recherche. Et découvrez vos ancêtres ! Atelier gratuit de 14h à 17h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:00:00

fin : 2024-04-19

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cafedesfees43@gmail.com

L’événement Atelier généalogie Félines a été mis à jour le 2024-04-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay