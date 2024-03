Atelier « Four à Pain » Maison du Lieutenant Servoz, vendredi 26 avril 2024.

Atelier « Four à Pain » Maison du Lieutenant Servoz Haute-Savoie

Venez découvrir pendant une après-midi, comment fabriquer votre pain et les secrets de la cuisson au four à pain. Chacun repartira avec son pain et le plaisir d’avoir gouté une délicieuse tarte briochée !

4 4 EUR.

Début : 2024-04-26 13:30:00

fin : 2024-04-26 17:30:00

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes maisondulieutenant@gmail.com

