Atelier « Formation et développement des compétences », avec l’ERIP Moyenne Garonne L’objectif de cet atelier est de découvrir et s’informer sur les dispositifs de formation selon vos projets et votre statut. Présentation de l’éventail des formations existantes et des dispositifs… Jeudi 11 avril, 12h00 3, rue de l’observance – Marmande

Début : 2024-04-11T12:00:00+02:00 – 2024-04-11T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T12:00:00+02:00 – 2024-04-11T14:00:00+02:00

L’objectif de cet atelier est de découvrir et s’informer sur les dispositifs de formation selon vos projets et votre statut. Présentation de l’éventail des formations existantes et des dispositifs

pour y accéder à l’échelle du territoire local et régional, quelques soient votre profil, vos conditions personnelles et votre localisation géographique.

MARMANDE – 10 H

Jeudi 11 avril

Jeudi 6 juin

3, rue de l’observance – Marmande 3, rue de l’observance – Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 05-53-64-47-88 »}, {« type »: « email », « value »: « eripmoyennegaronne@mlmg.fr »}]

ERIP Marmande