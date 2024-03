Atelier Flamenco Médiathèque les 7 lieux Bayeux, samedi 25 mai 2024.

Atelier Flamenco Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

La danse flamenco est magique et expressive. Venez vous essayer aux palmas , aux zapateados et aux braceos . Vous découvrirez aussi l’interaction entre la musique et la danse grâce au musicien qui vous accompagnera à la guitare.

Par la Cie Al Doce.

Tout public dès 10 ans.

La danse flamenco est magique et expressive. Venez vous essayer aux palmas , aux zapateados et aux braceos . Vous découvrirez aussi l’interaction entre la musique et la danse grâce au musicien qui vous accompagnera à la guitare.

Par la Cie Al Doce.

Tout public dès 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:30:00

fin : 2024-05-25 11:30:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

L’événement Atelier Flamenco Bayeux a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Bayeux Intercom