Atelier Feutre; Création d’un Abat-jour le Bruit du Trapèze Persac, samedi 20 avril 2024.

Atelier Feutre; Création d’un Abat-jour le Bruit du Trapèze Persac Vienne

Technique du feutrage pour réaliser différents objets ou vêtements à partir de laine cardée et non filée,de différentes couleurs et origines. Niki et Caroline nous guide dans la réalisation de la base

la technique ancestrale du feutre permet la création de vetements chauds impermeables mais aussi des objets du quotdien qui vont du cache pot à la corbeille pour chat/chien et d’abat-jour et tout ce que votre imagination porra créer

la technique est assez simple m^me si elle demande de l’énergie. La créativité est ensuite au rendez vous … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

le Bruit du Trapèze 8 route de Moulismes

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

L’événement Atelier Feutre; Création d’un Abat-jour Persac a été mis à jour le 2024-03-15 par ACAP