Atelier Feuilles parent-enfant Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Atelier Feuilles parent-enfant Dans le cadre du festival Mes Poissons d’Avril – Dès 3 ans Samedi 6 avril, 09h45, 11h00 Centre Culturel Théâtre des Mazades 4,50€ par participant (Pack uniquement)

Début : 2024-04-06T09:45:00+02:00 – 2024-04-06T10:45:00+02:00

Fin : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Ateliers de danse où le parent et l’enfant vont partager un moment ludique et artistique : créer des portés, du mouvement et des jeux de contrepoids, avoir un contact physique et visuel.

Avec Kirsten Debrock, chorégraphe de la compagnie KD Danse.

Tarif 4,50€ par participant (cet atelier est payant pour les accompagnateurs et vendu uniquement dans le pack atelier + spectacle Feuilles )

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France

Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

