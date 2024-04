Atelier faune et flore Gizeux, lundi 8 avril 2024.

Atelier faune et flore Gizeux Indre-et-Loire

Venez découvrir et écouter la forêt de Gizeux et ses nombreux habitants.

Partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent la forêt.

Venez découvrir et écouter la forêt de Gizeux et ses nombreux habitants.

Partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent la forêt.

Apprenez à reconnaitre les arbres grâce à leurs feuilles et à comprendre le fonctionnement de l’éco-système afin d’y percevoir la place de l’homme et sa responsabilité dans le respect de l’environnement. 4.54.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 16:30:00

fin : 2024-04-08

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudegizeux.com

L’événement Atelier faune et flore Gizeux a été mis à jour le 2024-03-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE