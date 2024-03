Atelier famille – Romantic’ access’ Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André, dimanche 21 avril 2024.

Atelier famille – Romantic’ access’ Réalisez un bijou de tête ou une broche en vous inspirant des décors de la maison natale d’Hector Berlioz. Dimanche 21 avril, 15h00 Musée Hector-Berlioz 5€ (Tarif 2023 sous réserve de modification en 2024) | Sur réservation

Atelier famille

Romantic’ access’

Les participants réalisent au choix un bijou de tête ou une broche aux motifs inspirés des décors floraux de la maison des Berlioz et de ses portraits à l’aide de perles de papier de musique, des fleurs en métal repoussé, cuir et papier.

Un atelier proposé dans le cadre de la saison culturelle « Des habits et nous », portée par le Département de l’Isère.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.74.20.24.88 »}]

