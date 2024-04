Atelier famille pour parler de l’alimentation… tout un programme ! Maison du Parc Perche en Nocé, mercredi 17 avril 2024.

Atelier famille pour parler de l’alimentation… tout un programme ! Maison du Parc Perche en Nocé Orne

L’alimentation saine et durable, c’est quoi ? Participez à cet atelier proposé par Charlotte Cultive, destiné aux petits et grands, qui vous permettra notamment d’appréhender la notion d’alimentation saine et durable et comprendre son importance dans votre assiette. Au cours de cet atelier ludique, créatif et instructif, venez également découvrir des astuces, des recettes saines, durables et économiques et réaliser quelques recettes que nous dégusterons ensemble à la fin de l’atelier.

Maison du Parc du Perche

Réservation au 02 33 25 70 10 avant le 16 avril 12h00.

Enfant min 7 ans accompagné d’un adulte.

Prévoir bonnes chaussures ou bottes

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

