Atelier famille – Poterie, du numérique à la pratique Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, jeudi 18 avril 2024.

Atelier famille – Poterie, du numérique à la pratique Un atelier sur le thème des loisirs créatifs qui associe des échanges, jeux collectifs et créativité numérique. Jeudi 18 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.nevers.fr/

En partenariat avec le Pôle Patrimoine et transmission de la ville de Nevers, la médiathèque vous invite à venir échanger autour de vos pratiques créatives, à créer et à vous amuser !

Il s’ouvrira sur une discussion, se poursuivra avec un jeu sur tablette par 2 et se terminera avec un atelier autour de la céramique.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

