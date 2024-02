Atelier famille « A l’assaut du Moussu » à Bibracte Musée de Bibracte, site archéologique Saint-Léger-sous-Beuvray, vendredi 30 août 2024.

Prenez une forêt mystérieuse, des secrets de bâtisseurs, des sens aiguisés, une pointe de créativité. Mélangez le tout, vous obtenez un atelier familial en plein air pour découvrir la forêt.

Au gré de votre guide et des saisons, vous apprendrez vite à identifier les résineux et feuillus du Beuvray et comment les Gaulois les exploitaient. Mais saurez-vous aussi reconnaître votre hêtre préféré juste du bout de vos doigts ou être plus malin qu’un écureuil ?

Pour tout public à partir de 6 ans. Durée 2h EUR.

Musée de Bibracte, site archéologique Mont Beuvray, Col du Rebout

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@bibracte.fr

Début : 2024-08-30 14:15:00

fin : 2024-08-30 16:15:00



