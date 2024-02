Atelier familial Serigraphie Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées, samedi 6 avril 2024.

Le labo de la Fanzinothèque propose un atelier découverte et d’initiation à la technique de la sérigraphie. Une immersion dans le château et sa collection permanente, organisée selon la classification des 4 éléments, précèdera cette initiation afin de composer des éléments graphiques pour créer une affiche collective. La sérigraphie est un procédé d’impression qui fonctionne sur le principe du pochoir, par supposition des couleurs. Le pochoir, ou écran, est réalisé à partir d’un cadre en tissu grâce à un procédé photosensible. L’impression se fait à la main à l’aide d’une racle qui permet de faire passer l’encre à travers les mailles de l’écran.

Ateliers pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Réservation obligatoire, nombre de place limité. Le billet donne accès à l’ensemble du site.

L’atelier se déroule sur la journée avec une pause pique-nique à prévoir 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-07 12:30:00

Le Château d’Oiron 10 rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

