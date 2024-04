Atelier familial Autour du portrait Le Château d’Oiron Plaine-et-Vallées, mardi 16 avril 2024.

Entrez dans la peau d’une muse, d’une princesse, d’un dieu, d’un héros ! En début d’atelier, les jeunes participants découvriront les décors anciens du château et l’exposition de Claude PAUQUET, de portraits anciens et contemporains. Grâce aux images mis à disposition, à la technique du collage et la magie de la gravure, les participants voyageront à leur guise dans le temps, dans de surprenants paysages… Afin de personnaliser les créations, les participants sont invités à apporter un portrait d’eux de la taille d’une photo d’identité.

2 ateliers par jour à 11h et à 15h

Ateliers pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Réservation obligatoire, nombre de place limité. Le billet donne accès à l’ensemble du site. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:30:00

Le Château d’Oiron 10 rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

L’événement Atelier familial Autour du portrait Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2024-04-03 par Maison du Thouarsais