Atelier fabriquez vos flacons d’encres végétales Montrésor, samedi 28 septembre 2024.

Atelier fabriquez vos flacons d’encres végétales Montrésor Indre-et-Loire

Fabrication de 3 flacons d’encre végétale et artisanale.

Présentation des plantes aux propriétés colorantes puis préparation des végétaux.

Fabriquez 3 flacons d’encre végétale et artisanale avec des plantes tinctoriales de saison pour écrire ou dessiner.

Déroulement de l’atelier

– Après une petite présentation des plantes aux propriétés colorantes, nous commencerons à préparer les végétaux.

– Nous allons fabriquer ensemble trois encres végétales durables. Une fois prêtes, vous pourrez les conserver et ces encres seront parfaites aussi bien pour dessiner que pour écrire.

– Tout au long de l’atelier, nous nous constituerons un nuancier avec toutes vos expérimentations colorées. 5959 59 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 14:00:00

fin : 2024-09-28 17:00:00

32 Grande Rue

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire aurore.livernet@gmail.com

L’événement Atelier fabriquez vos flacons d’encres végétales Montrésor a été mis à jour le 2024-04-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire