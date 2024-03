ATELIER FABRICATION DE PAPIER La Remise à Patache Préfailles, mardi 9 avril 2024.

ATELIER FABRICATION DE PAPIER La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Savez-vous comment on fait une feuille de papier ?

Découvrez les secrets de la fabrication d’une feuille de papier avec Véronique de la Vague Éco-Créative.

Lors de cette activité, vous découvrirez toutes les étapes nécessaires à la réalisation du papier, ce matériau que nous continuons à utiliser au quotidien et qui est issu de la nature.

Différentes techniques vous seront expliquées au long de cet atelier.

Au programme

préparation des fibres

trempage

séchage…..

En plus, toutes les fournitures sont comprises

tissu

fleurs

feuilles séchées

fil… et bien d’autres encore

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Bon à savoir

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09 16:00:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER FABRICATION DE PAPIER Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire