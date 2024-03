Atelier fablab – Projet Retrofit : Lampe de poche vintage LAB01 Ambérieu-en-Bugey, mercredi 10 avril 2024.

Atelier fablab – Projet Retrofit : Lampe de poche vintage Venez transformer votre vieille lampe de poche en un objet fonctionnel incluant les technologies récentes et des éléments réemployés. Mercredi 10 avril, 15h00 LAB01 Sur inscription, Kit 3 € + Contribution libre

[Atelier FABLAB Projet Retrofit] – Donnez une nouvelle vie à votre vieille lampe de poche !

Vous avez une lampe de poche vintage qui traîne dans un tiroir ? Vous savez les lampes de poche type Wonder ou Mazda qui fonctionnait avec une Pile plate saline ?

️ Venez transformer votre vieille lampe de poche en un objet fonctionnel incluant les technologies récentes et des éléments réemployés.

Découvrez comment redonner vie à votre lampe de poche avec Bruno, maker et adhérent du LAB01. Lors de l’atelier, il vous guidera pour remplacer les composants obsolètes de votre lampe par des éléments et modernes (lampe LED, rechargement USB-C).

Date : Mercredi 10 avril

Heure : 15h00 – 17h00

Lieu : LAB01 – Fablab – 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey

10 places disponibles

A noter que pour soutenir l’organisation de nos ateliers, une contribution libre vous sera demandée lors de l’inscription.

Prérequis technique pour l’atelier :

Accessible à tous les niveaux.

Apporter une vielle de lampe poche à transformer.

Acheter le jour de l’atelier un kit de retrofit à 3 €.

Inscrivez-vous dès maintenant : https://airtable.com/appMPMDCVcNfehJ6q/pagVwPeg8gTyrjdYV/form

A propos de nos ateliers :

Nos ateliers numériques sont organisés avec le soutien de la Communauté de commune de la Plaine de l’Ain pour la promotion des usages numériques ; et dans le cadre du projet Le Transfo’. Le Transfo’ est un projet du LAB01 et de Lukea visant à faciliter la formation dans l’Ain au travers de tiers-lieux apprenants. Il est financé par l’Union européenne – NextGenerationEU dans le cadre de l’appel à projet Deffinov Tiers lieux, et piloté par le Ministère du Travail, de la santé et des solidarités.

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes