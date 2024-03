Atelier : « Explore l’art assisté par l’intelligence artificielle ! » Quai des Savoirs Toulouse, mardi 16 avril 2024.

Atelier : « Explore l’art assisté par l’intelligence artificielle ! » Pendant cet atelier, les jeunes pourront s’initier à la création artistique grâce à des outils d’intelligence artificielle. 16 – 21 avril Quai des Savoirs tarif : 7 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T14:15:00+02:00 – 2024-04-16T15:45:00+02:00

Fin : 2024-04-21T16:15:00+02:00 – 2024-04-21T17:45:00+02:00

Vacances de printemps : du 6 au 21 avril : L’IA au service de la création ?

Dessin, musique, graphisme, photo…l’intelligence artificielle s’immisce dans de nombreux domaines. Découvrez différentes façons de vous en servir.

Atelier au Plateau créatif : « Explore l’art assisté par l’intelligence artificielle ! »

par Gate22

Pendant cet atelier, les jeunes pourront s’initier à la création artistique grâce à des outils d’intelligence artificielle. Chacun pourra créer une œuvre visuelle en suivant le thème : « imagine ton futur » et donner vie à ses idées les plus folles. Dans cet atelier, nous aborderons également la question de la création artistique et de son évolution avec l’arrivée des nouvelles technologies.

Dates et horaires :

du 16 au 21 avril

14h15 et 16h15

+ d’infos :

durée : 1h30

à partir de 8 ans

tarif : 7 €

—

Crédit photo : Nataliya Velykanova

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse