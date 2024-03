Atelier éveil et signe Espelette, mercredi 20 mars 2024.

Atelier éveil et signe Espelette Pyrénées-Atlantiques

Partagez un moment en famille autour d’un atelier ludique avec Lola, son décor animé, ses comptines et ses histoires

enrichies de signes. Un temps de partage, d’imagination et de plaisir ouvert à tous ! Pour les 0-3 ans ( et+).

Pensez à réserver car les jauges sont limitées. 0 0 EUR.

Début : 2024-03-20 10:30:00

fin : 2024-04-20 11:15:00

70 xerri karrika

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque@mairie-espelette.fr

L’événement Atelier éveil et signe Espelette a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Pays Basque