Atelier et Concert Aix-en-Provence, samedi 22 juin 2024.

Atelier et Concert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ateliers de pratique artistique

Depuis plus de 15 ans, Passerelles (département d’action culturelle du Festival d’Aix-en-Provence) propose de découvrir l’opéra à travers des ateliers de pratique artistique accessibles à toutes et à tous.

Les artistes pédagogues partenaires de Passerelles invitent le public à participer à une série d’ateliers, inspirés de l’univers de l’opéra ainsi que de la programmation 2024 du Festival d’Aix.



Concert final de résidence créative

Passerelles s’associe à l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) à l’occasion du 40e anniversaire de l’Orchestre en proposant une résidence de ses musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, au sein de quatre institutions scolaires et médico-sociales partenaires de Passerelles (le collège du Jas de Bouffan d’Aix-en-Provence ; le Centre de formation d’apprentis Métropolitain Campus des métiers d’Aix-en-Provence ; le Foyer-Résidence Le Sans Souci d’Aix-en-Provence et le Foyer de l’Astrée de Marseille). Le fruit de ce travail commun donnera lieu à une restitution dans l’espace public aixois. Accompagné par Mark Withers et Violaine Fournier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 18:00:00

Divers lieux à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

