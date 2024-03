Atelier Épanouissement professionnel Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, jeudi 18 avril 2024.

Atelier Épanouissement professionnel Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Jeudi 18 avril, de 18h à 20h

Le travail représente une partie importante de nos vies

Il peut être synonyme d’épanouissement, de fierté, de relations enrichissantes … mais quand le travail déraille, le stress et la souffrance apparaissent.

Laetitia DURAND, sophrologue formatrice spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux et dans les 1ers secours en santé mentale vous propose de découvrir comment agir dès aujourd’hui sur les conditions de travail et les facteurs de stress.

Que vous soyez employé(e) ou employeur, venez contribuer à VOTRE qualité de vie au travail & celles de VOS collaborateurs.

Parce que VOTRE réussite passe par VOTRE bien-être & celui des autres, venez découvrir, grâce un atelier ludique, toutes les clefs pour développer un environnement de travail sain, épanouissant et vecteur de performance.

RDV à la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

ANIMATION GRATUITE & limitée à 12 places.

Sur réservation https://lamanufacturedescapucins.coop/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

L’événement Atelier Épanouissement professionnel Vernon a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération