ATELIER ENFANT « HERBORISTERIE » Asnières-sur-Vègre, vendredi 3 mai 2024.

ATELIER ENFANT « HERBORISTERIE » Asnières-sur-Vègre Sarthe

Le secret des plantes médicinales

Au Moyen Âge, les plantes et les épices étaient utilisées pour soigner et guérir. Lors de cet atelier, les enfants découvriront le secret des plantes médicinales et repartiront avec leurs propres tisanes.

Pour les 6-12 ans

Sur réservation 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:30:00

fin : 2024-05-03

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire contact@lemanoirdelacour.fr

L’événement ATELIER ENFANT « HERBORISTERIE » Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire