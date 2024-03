Atelier employeur – attractivité de l’offre d’emploi IME Les ajoncs d’or Montfort-sur-Meu, mardi 9 avril 2024.

Atelier employeur – attractivité de l’offre d’emploi L’objectif est de vous fournir une méthode et des connaissances réutilisables pour toutes vos futures offres d’emploi. Mardi 9 avril, 09h00 IME Les ajoncs d’or Sur inscription

Ensemble nous mettrons en lumière vos atouts, nous adopterons le point de vue des candidats pour comprendre leurs attentes et leurs obstacles, et nous présenterons les solutions locales adaptées. Nous aborderons également les aspects légaux.

Atelier animé par Sarah Manoury, Directrice du groupement d’employeurs Gedes 35.Ouvert aux employeurs du Pays de Brocéliande.

Mardi 9 avril de 9h00 à 11h00

Accueil p’tit déj dès 8h45

IME Les ajoncs d’or, 12 Saint-Lazare, Montfort-sur-Meu

Places limitées, inscription obligatoire

IME Les ajoncs d’or 12 Saint-Lazare, Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 29 37 43 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 06 32 44 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ess-broceliande.bzh/actualites/atelier-employeur-attractivite-de-l-offre-d-emploi-62 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/atelier-employeur-attractivite-de-loffre-demploi-1709821269 »}]

