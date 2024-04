Atelier écriture Hip-Hop Sainte-Pazanne, jeudi 25 avril 2024.

Atelier écriture Hip-Hop Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

L’écriture rap est assez proche d’autres formes d’expression poétique comme la chanson, le slam ou le spoken-word. Pour apprendre les bases de cette écriture, rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne.

Ce qui change dans le rap c’est l’importance de suivre une cadence, trouver son propre flow et groover sur une bande instrumentale appropriée. cette écriture parle aux plus jeunes, car ils écoutent du rap tous les jours, que ce soit de la drill, de la trap ou encore du boom bap; styles qui suivent l’évolution des esthétiques en rap. L’atelier d’écriture devient alors une opportunité pour chacun de s’exprimer et d’écrire sa vérité.

Pratique

animé par des artistes du Collectif pour la Création et la Production Musicale, spécialistes des techniques d’écriture et d’expression hip-hop.

cet atelier gratuit s’adresse aux jeunes et moins jeunes à partir de 12 ans

possibilité de créer des duos parents/enfants

sur inscription obligatoire par téléphone auprès de la bibliothèque

En complément de cet atelier, dans le cadre des 50 ans du hip-hop et de son entrée aux jeux olympiques 2024, une exposition photos d’art urbain prises dans différentes villes des Pays de la Loire, sera également proposée à la bibliothèque aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Accompagnée d’une sélection d’ouvrages sur l’art urbain dans sa globalité : musique, peinture, expression. Élaboration d’un graff collectif, venez exprimer votre créativité de graffeurs !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

32 avenue de la Source

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

