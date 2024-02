Atelier duo parent-enfant: A la rencontre de nos émotions cabinet de Florence Darney Narbonne, mercredi 3 avril 2024.

Atelier duo parent-enfant: A la rencontre de nos émotions Votre enfant est en plein tourbillon émotionnel ? Nous proposons un atelier parent-enfant qui vous aidera à décrypter sa sensibilité et à renforcer votre complicité. Mercredi 3 avril, 10h00 cabinet de Florence Darney

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T11:30:00+02:00

Florence Darney, hypnothérapeute pour enfants, adolescents et adultes, et Ilithyia Photographie s’associent pour vous proposer un atelier unique : un moment de partage et de complicité entre parent et enfant.

Au programme :

Contes métaphoriques : Laissez-vous transporter par des histoires qui nourrissent l’imaginaire et invitent à la réflexion.

Exercices ludiques: Renforcez la communication et la confiance au sein de la famille à travers des jeux et des activités amusantes.

Moment créatif: Exprimez vos émotions et vos liens uniques à travers une activité artistique collaborative.

Séance photo complicité: choississez 5 photos HD au choix pour garder en mémoire ce moment privilégié.

Ouvert aux enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un parent.

Places limitées, inscription obligatoire.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un moment fort en émotions avec votre enfant !

cabinet de Florence Darney 9 rue de l’industrie narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0646270856 »}] Cabinet de Florence Darney sur rdv

emotions enfants