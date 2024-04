Atelier – Du papier, fait maison ! Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, lundi 22 avril 2024.

Atelier – Du papier, fait maison ! Venez créer votre propre papier recyclé ! 22 – 26 avril Maison Folie Hospice d'Havré Tarif : 2,50€ par personne et par jour / soit 7,50€ pour toute la durée du stage.

Dans le cadre de la sensibilisation organisée par la Ville de Tourcoing autour du développement durable, la maison Folie hospice d’Havré propose des ateliers intégrant une démarche durable, invitant à de nouvelles pratiques artistiques qui prennent en compte l’environnement. A cette occasion, un stage sous forme de 3 demi-journées vous permettra de vous initier à la fabrication de papier à partir de papier recyclé pour lui donner une seconde vie en carnet de croquis.

La présence aux trois demi-journées est indispensable pour pouvoir réaliser le carnet entièrement.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise.

