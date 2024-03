Atelier du Mercredi : enluminures Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, mercredi 24 avril 2024.

Atelier du Mercredi : enluminures Après observation de quelques modèles, chacun réalisera à l’aide d’un stylet et d’encres, une carte enluminée. Mercredi 24 avril, 13h45 Musée de Saint-Dizier Gratuit sur réservation.

Le médiateur explique la fonction des enluminures qui permettaient la mise en lumière des textes. Les lettrines et ornements colorés s’inspiraient du monde végétal et de l’architecture. Après observation de quelques modèles, chacun réalisera à l’aide d’un stylet et d’encres, une carte enluminée.

Renseignements et réservations : musee@mairie-saintdizier.fr / 03.25.07.31.50.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/