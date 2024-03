Atelier distillation de plantes avec Pacou l’Atelier de Pacou Vellèches, samedi 20 avril 2024.

Atelier distillation de plantes avec Pacou Le samedi 20 Avril, participez à un atelier distillation de plantes. Samedi 20 avril, 15h00 l’Atelier de Pacou 10€ enfant et 18€ adulte sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:30:00+02:00

L’atelier de Pacou est une savonnerie artisanale située à Vellèches. Les savons et cosmétiques sont 100% écologiques et étiques, garantis sans substance synthétique et chimique.

Le samedi 20 Avril, participez à un atelier distillation de plantes.

Réservation obligatoire.

Âge minimum : 8ans

Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l’issue de votre inscription.

l'Atelier de Pacou 6 Marmande 86230 Vellèches Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine

animation enfant

