ATELIER D’INITIATION AU BREAKDANCE – Street 4 Light Olympique Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mercredi 24 avril 2024.

ATELIER D’INITIATION AU BREAKDANCE – Street 4 Light Olympique Le « Street 4 Light » est un concept novateur où des musiciens jouent en live pendant la compétition. Il s’agit ici de la compétition ouverte à tous les publics. Mercredi 24 avril, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré https://culture-billetterie.tourcoing.fr/decouverte-du-breakdance-atelier-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-24-avril-2024-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri10318231.html ; Tarif unique : 2,50€ / personne.

Un événement original proposé par la compagnie Street Light et son chorégraphe Samba Sissoko.

Le « Street 4 Light » est un concept novateur où des musiciens jouent en live pendant la compétition.

Pour cette édition, le breakdance sera mis à l’honneur : une épreuve spéciale de break sera mise en place avec un DJ spécialisé dans le breakbeat.

Les danseurs sont confrontés à différentes épreuves mettant en valeur leurs capacités d’improvisation et d’interprétation.

Quatre équipes seront formées et réuniront 3 danseurs chacune, auxquels s’ajoutera un breakeur sélectionné au hasard en tant qu’invité, complétant ainsi les équipes.

Les danseurs devront évoluer en respectant les contraintes données : on misera sur la cohésion, l’occupation de l’espace, la technicité et sur l’originalité, pour espérer remporter la compétition.

ATTENTION IL S’AGIT ICI DE L’ATELIER D’INITIATION AU BREAKDANCE, PAS DE LA COMPETITION. Possibilité d’assister aux deux événements.

Maison Folie Hospice d'Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

