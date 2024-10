Atelier d’initiation à l’olfactothérapie, vendredi 18 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-18 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Senior

La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu propose aux seniors des ateliers thématiques autour du bien-être et de la prévention.Venez découvrir l’olfactothérapie et comment l’utiliser au quoditien. L’olfactothérapie une méthode psycho-énergétique qui utilise les odeurs de certaines huiles essentielles pour calmer, tonifier, libérer et réguler les émotions. L’odorat est directement lié à la zone du cerveau responsable de la mémoire. Ainsi, une thérapie olfactive aide à se libérer des blocages émotionnels liés au passé pour se sentir mieux dans le présent. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Comment l’utiliser au quotidien pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps ? Cet atelier vous apprendra comment les huiles essentielles agissent sur vos émotions et vous donnera les clés pour une olfactothérapie efficace. Rendez-vous vendredi 18 octobre, de 14h à 16h30.Salle Madeleine Huet, 1, rue des Grèbes-Huppés à Saint-Aignan-Grandlieu. .Gratuit | Sur inscription au 02 40 26 44 36 | Places limitées _______________________________________________________ Autres ateliers à découvrir : Vendredi 8 novembre : Atelier cosmétique : Création d’une crème hydratante et techniques d’auto-massage Vendredi 15 novembre : Atelier cosmétique : Création d’un gel douche au lait d’avoine Vendredi 29 novembre : Ateliers recettes écologiques. Utilisation de produits ménagers écologiques faits-maison Vendredi 6 décembre : Atelier jardinage



0240264436

