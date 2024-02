Atelier d’initiation à la photographie animalière Saint-Quentin-en-Tourmont, samedi 20 avril 2024.

Atelier d’initiation à la photographie animalière Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Accompagné des belles ambiances du lever du jour et d’un guide spécialisé et passionné, le Parc s’offre à vous

pour une immersion dans le monde de la photographie animalière. En commençant avec les connaissances

naturalistes puis en passant par la créativité (cadrage, composition) et la maîtrise des réglages, vivez une demijournée riche en pédagogie nature. Au lever du soleil, le Parc est fermé au public et nous privilégions le terrain

pour profiter des meilleures lumières dans un cadre insolite. Les sorties sont ponctuées par quelques bilans de

connaissances en salle et par un petit déjeuner.72 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 06:30:00

fin : 2024-04-20

Chemin des Garennes

Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France

L’événement Atelier d’initiation à la photographie animalière Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France TERRES ET MERVEILLES