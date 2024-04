Atelier d’expression libre par les arts plastiques Labo-Telier Ornans, vendredi 12 avril 2024.

Atelier d’expression libre par les arts plastiques Labo-Telier Ornans Doubs

Sous une forme ludique, cet atelier permet à chacune et chacun de découvrir des techniques favorisant sa créativité. Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance artistique. Ici, on essaie, on découvre, on tâtonne, on s’étonne, on prend du temps pour soi, on rencontre d’autres personnes…

L’atelier se déroule dans un cadre bienveillant et sécuritaire.

Il suffit d’oser franchir la porte et la magie opère.

Les vendredis des semaines impaires deux horaires possibles 14-16h30 et/ou 19-21h30.

Le matériel est fourni. Chacun peut apporter néanmoins des choses qu’il affectionne. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-06-21 21:30:00

Labo-Telier 27 Rue Eugène Cusenier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

