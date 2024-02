Atelier dessin avec l’illustratrice Marjolaine Leray Ouistreham, mercredi 10 avril 2024.

Atelier dessin avec l’illustratrice Marjolaine Leray Ouistreham Calvados

L’atelier de dessin dirigé par l’illustratrice renommée Marjolaine Leray dans le cadre de la Mouette Kili offre une expérience artistique immersive. Les participants, de tous niveaux et âges confondus, explorent leur créativité sous sa direction experte. Dans une ambiance conviviale, les techniques sont partagées, les idées échangées, créant ainsi une journée mémorable où l’art et la camaraderie se rejoignent. À la fin de l’atelier, les participants quittent enrichis non seulement par leurs créations, mais aussi par les souvenirs d’une expérience artistique unique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10

Le Pavillion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

