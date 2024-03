Atelier dessin à l’encre de chine avec l’autrice japonaise Kotimi Médiathèque Louis Aragon Martigues, mercredi 24 avril 2024.

Atelier dessin à l’encre de chine avec l’autrice japonaise Kotimi Atelier peinture à l’encre de Chine pour adulte et enfants par l’autrice japonaise des Momoko, Kotimi. Mercredi 24 avril, 10h00 Médiathèque Louis Aragon Pour adultes et enfants accompagnés, à partir de 5 ans, sur inscription

La médiathèque de Martigues invite l’autrice et illustratrice Kotimi. Au programme : découverte de ses albums puis atelier-dessin avec encre de Chine et matériel de récupération (brosses à dents, baguettes, mouchoirs, morceaux de cartons, etc.) Ouvert aux enfants à partir de 5 ans mais également aux adultes (parents et grands-parents bienvenus), cet atelier permettra à chacun de dessiner spontanément et librement tout en cherchant sa façon de dessiner.

Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 L’île Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 80 27 97 »}]

