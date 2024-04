Atelier des vacances enfants paysage à l’aquarelle Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague, mardi 16 avril 2024.

Atelier des vacances enfants paysage à l’aquarelle Manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague Manche

Utilisée par de nombreux artistes, cette technique de peinture à l’eau est parfaitement adaptée aux paysages littoraux et bucoliques de chez nous. Elle permettra à chacun d’exprimer sa créativité grâce au matériel spécifique mis à disposition et de créer sa propre interprétation des paysages du Cotentin.

Pour les 6-12 ans Sur réservation.

Utilisée par de nombreux artistes, cette technique de peinture à l’eau est parfaitement adaptée aux paysages littoraux et bucoliques de chez nous. Elle permettra à chacun d’exprimer sa créativité grâce au matériel spécifique mis à disposition et de créer sa propre interprétation des paysages du Cotentin.

Pour les 6-12 ans Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 15:00:00

Omonville-la-Rogue Manoir du Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

L’événement Atelier des vacances enfants paysage à l’aquarelle Manoir du Tourp La Hague a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Cotentin La Hague