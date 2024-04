Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Médiathèque Martin Luther King Le Havre, jeudi 25 avril 2024.

Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Médiathèque Martin Luther King Le Havre Seine-Maritime

Le super jeu pour découvrir la diversité de la Zone Industrielle et Portuaire !

Écoutez attentivement l’animateur puis placez vos mains sur le buzzer et, en équipe, affrontez-vous avec joie en répondant à des questions centrées sur le port du Havre.

Faites appel à votre mémoire pour répondre aux différentes questions et être incollable sur les différents navires et les activités portuaires !

Cet atelier est organisé en collaboration avec les bibliothèques du Havre.

Point de rendez-vous Médiathèque Martin Luther King, Le Havre.

Session de 30 minutes A partir de 10 ans.

Gratuit, en accès libre.

Le super jeu pour découvrir la diversité de la Zone Industrielle et Portuaire !

Écoutez attentivement l’animateur puis placez vos mains sur le buzzer et, en équipe, affrontez-vous avec joie en répondant à des questions centrées sur le port du Havre.

Faites appel à votre mémoire pour répondre aux différentes questions et être incollable sur les différents navires et les activités portuaires !

Cet atelier est organisé en collaboration avec les bibliothèques du Havre.

Point de rendez-vous Médiathèque Martin Luther King, Le Havre.

Session de 30 minutes A partir de 10 ans.

Gratuit, en accès libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 16:00:00

Médiathèque Martin Luther King 115 Rue Théophile Gautier

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com

L’événement Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Le Havre a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie