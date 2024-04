Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes, mardi 9 avril 2024.

Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes Nièvre

Cette année, nous voyageons dans une région du monde différente à chaque séance. Après l’Antarctique et l’Italie, ici nous iront au Mexique ! Venez partager un moment léger et joyeux, toujours accompagné d’un thé et d’une boite de gâteau ! Atelier d’écriture ouvert à tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 15:00:00

fin : 2024-04-09 17:00:00

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

L’événement Atelier d’écriture Lormes a été mis à jour le 2024-03-29 par COORDINATION NIEVRE