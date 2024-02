Atelier d’écriture et matière Campagnac-lès-Quercy, vendredi 19 avril 2024.

Atelier d’écriture et matière Campagnac-lès-Quercy Dordogne

L’Atelier est un lieu où vous pourrez laisser vagabonder votre imaginaire, accueillir ce qui se présent à vous, dans un cadre ludique et sécurisé, en toute bienveillance et sans aucun jugement, ni de soi, ni des autres.

Nul besoin d’être expérimenté,

Nul besoin d’être expérimenté, aucun prérequis ni aucune technicité ne sont souhaités, il s’agit juste d’être dans le plaisir de l’instant, de sa propre connexion à soi et au monde.

Les séances de cet atelier sont dirigées par des propositions jouante conduites par l’animateur. Chaque jeu donne lieu à une lecture. Un temps réguliers de parole clôture la séance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-19

Salle des fêtes

Campagnac-lès-Quercy 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier d’écriture et matière Campagnac-lès-Quercy a été mis à jour le 2024-02-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne