Atelier > Découvrir et accueillir les abeilles sauvages Saint-Lô, jeudi 25 avril 2024.

Le Pavillon des Energies propose le jeudi 25 avril 2024, de 14h à 15h un atelier autour des abeilles intitulé « Découvrir et accueillir les abeilles sauvages » (à partir de 5 ans).

Découverte de la vie des abeilles sauvages et de leur rôle essentiel dans l’environnement, suivi de la construction d’un petit refuge et de conseils pour leur laisser une place dans nos jardins/balcons.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 15:00:00

10 Rue Saint-Georges

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

