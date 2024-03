Atelier découverte Yoga Kids Yssingeaux, mercredi 24 avril 2024.

Atelier découverte Yoga Kids Yssingeaux Haute-Loire

Un atelier ludique parent / enfant pour développer l’équilibre et la souplesse à travers l’imaginaire, des imitations d’animaux, des chants et des rires ! Un moment de partage parent / enfant, pour une activité ludique, relaxante et tonifiante !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

13 rue des Coucous

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

