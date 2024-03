Atelier découverte mosaïque Le Ressort Naintré, mercredi 17 juillet 2024.

Atelier découverte mosaïque Le Ressort Naintré Vienne

Entrez dans un monde où les couleurs, les formes et les histoires se rencontrent pour créer les meilleurs souvenirs. Dans cet espace de création, chaque morceau de matériau raconte sa propre histoire. Que vous soyez un débutant curieux ou un artiste expérimenté, l’atelier de mosaïque vous invite à explorer votre imagination et à donner vie à vos idées les plus audacieuses.

Âge minimum 8ans

Réservation obligatoire.

_Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes avant la visite munis de vos billets (papiers ou numériques) envoyés par email à l’issue de votre inscription._ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 15:00:00

fin : 2024-07-17 16:30:00

Le Ressort 10 rue Denis Papin

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier découverte mosaïque Naintré a été mis à jour le 2024-03-08 par ACAP