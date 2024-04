[Atelier] Découverte et Conférence du théâtre « Born To Be Wilde » Petit-Caux, dimanche 14 avril 2024.

[Atelier] Découverte et Conférence du théâtre « Born To Be Wilde » Petit-Caux Seine-Maritime

A mi chemin entre le théâtre et la conférence, « Born To Be Wilde » est un spectacle hybride qui entend mettre en perspective la trajectoire d’Oscar Wilde en abordant les nombreuses disciplines artistiques qui passionnèrent le dramaturge irlandais.

Comment la biographie de l’auteur apparaît elle dans ses œuvres ? Quelle image de la société anglaise se dégage-t-il des pièces d’Oscar Wilde ? Comment la critique les reçoit-elle ? Grâce notamment à des projections, des extraits radiophoniques et de la musique, chaque scène sera introduite pendant une dizaine de minutes.

A partir de 11h, il y’a la découverte du théâtre par la compagnie ICI&LA

A mi chemin entre le théâtre et la conférence, « Born To Be Wilde » est un spectacle hybride qui entend mettre en perspective la trajectoire d’Oscar Wilde en abordant les nombreuses disciplines artistiques qui passionnèrent le dramaturge irlandais.

Comment la biographie de l’auteur apparaît elle dans ses œuvres ? Quelle image de la société anglaise se dégage-t-il des pièces d’Oscar Wilde ? Comment la critique les reçoit-elle ? Grâce notamment à des projections, des extraits radiophoniques et de la musique, chaque scène sera introduite pendant une dizaine de minutes.

A partir de 11h, il y’a la découverte du théâtre par la compagnie ICI&LA .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14

Salle Arnaud Beltrame

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie

L’événement [Atelier] Découverte et Conférence du théâtre « Born To Be Wilde » Petit-Caux a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie