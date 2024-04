Atelier « Découverte des métiers », avec l’ERIP Moyenne Garonne parc municipal, 47700 casteljaloux Casteljaloux, mercredi 5 juin 2024.

Atelier « Découverte des métiers », avec l’ERIP Moyenne Garonne Partir à la découverte du monde professionnel au travers de présentations, de rencontres et d’échanges avec des professionnel-le-s, et apprentie-s actifs dans de nombreux domaines d’activité.MERCR… Mercredi 5 juin, 16h00 parc municipal, 47700 casteljaloux

Début : 2024-06-05T16:00:00+02:00 – 2024-06-05T18:00:00+02:00

Partir à la découverte du monde professionnel au travers de présentations, de rencontres et d’échanges avec des professionnel-le-s, et apprentie-s actifs dans de nombreux domaines d’activité.

MERCREDI 5 JUIN – 14 H

Présentation des métiers et formations

(menuisier, métiers de la scierie, affûteur…)

Atelier de simulation.

Venez tester un simulateur de sciage.

Intervention du CFAIB du CFABTP

et de l’entreprise AGEXBOIS

parc municipal, 47700 casteljaloux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Téléphone : 05-53-64-47-88
Email : eripmoyennegaronne@mlmg.fr

ERIP Marmande