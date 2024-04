Atelier découverte de la mosaïque Paray-le-Monial, lundi 15 avril 2024.

Elisabeth, mosaïste, vous propose de partager son univers riche en couleurs et de vous initier à la technique de la mosaïque. En famille à partir de 6 ans. Activité réservée aux enfants à partir de 8 ans. Installés autour de la table, l’atelier débute par un jeu autour des outils et matériaux que vous utiliserez. Elisabeth vous parle aussi des origines de la mosaïque, puis vient le moment de la création d’après un dessin que vous choisissez ou que vous imaginez. Taillez et assemblez des tesselles colorées, coquillages, faïences… laissez-vous guider par vos goûts, votre sensibilité pour créer vos propres œuvres.

Durée de l’activité 2h. Mise à disposition de tabliers et lunettes de protection si besoin. De 2 à 6 personnes. L’atelier est sous la responsabilité des adultes accompagnants. .

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-21

4 rue du Colombier

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté elisabeth.mosaique@gmail.com

